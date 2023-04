Waldkatzen suchen Zuhause Im Tierschutz braucht’s ein dickes Fell

Den 17. Januar, erzählt Andrea Bonnstaedter, seit 2019 Leiterin des Tierheims Linxbachhof in Niederlinxweiler am Stadtrand von Ottweiler, wird sie so schnell nicht vergessen. An diesem Tag war sie mit bei einer Züchterin vor Ort, um die insgesamt 133 sibirischen Waldkatzen in Obhut zu nehmen (die SZ hat mehrfach berichtet). Durch den Einsatz der Verantwortlichen in der Katzenhilfe Schmelz, die nicht lockergelassen haben, kam es schließlich zur Sicherstellung der Tiere, erklärt die Tierheimleiterin.