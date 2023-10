Therapiehunde bei der Lebenshilfe Neunkirchen Carlo stärkt das Selbstbewusstsein

Carlo mag offensichtlich seine Arbeit in der interdisziplinären Frühförderstelle der Lebenshilfe Neunkirchen. Seit der zweijährige Rhodesian Ridgeback seine Ausbildung zum Therapiebegleithund abgeschlossen hat, begleitet er sein Frauchen Aline Laufer an mehreren Nachmittagen in der Woche zu ihrer Arbeit in der Lebenshilfe-Einrichtung. „Carlo ist ein sehr freundlicher Hund, der gerne Tricks vorführt und sich freut, wenn Menschen mit ihm in Kontakt treten“, erzählt die 27-Jährige.