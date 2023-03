Theater in Neunkirchen Vater werden ist nicht schwer . . .

Neunkirchen · Die Komödie „Komplexe Väter“, unter anderem mit Hugo Egon Balder und Jochen Busse, wird am Donnerstag, 30. März, wird ab 20 Uhr in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen aufgeführt. Drei nicht mehr ganz so junge Männer versuchen auf unterschiedlichste Weise nachzuholen, was sie bei der Tochter versäumt haben.

26.03.2023, 11:22 Uhr

Komplexe Väter – da geht es auch mal emotional zur Sache. Foto: sz/bolahola