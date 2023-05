Theater in Neunkirchen Die Feinheiten der Manipulation kommen auf die Bühne

Der französische Autor Florian Zeller bedient sich in „Die Kehrseite der Medaille“ eines besonderen Kniffs: Die Figuren sprechen nicht nur das aus, was sie sagen wollen, sondern auch das, was sie in Wirklichkeit denken. Dabei werden mit aller Leichtigkeit und komödiantischer Dynamik die Feinheiten der Manipulation entlarvt.