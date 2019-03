später lesen Konzert The Gardener & The Tree spielen in der Reithalle Teilen

() Die Schweizer Indie/Folk-Newcomer The Gardener & The Tree treten auf ihrer aktuellen Tournee am Donnerstag, 28. März, ab 20 Uhr in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen auf. Das teilt die Kulturgesellschaft mit. red