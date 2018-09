Roma in Europa: JuZ lädt zu Film und Diskussion

Gezeigt wird der Dokumentarfilm „The Awakening“ von Kenan Emini. Er zeigt Momentaufnahmen der politischen und sozialen Lage von Roma in Europa. Der Film wird stetig verändert, um aktuellen Geschehnissen gerecht zu werden. Was sich nicht verändert, sind die grundlegenden Themen, die der Film behandelt: der Kampf der Roma fürs Bleiberecht, die Folgen für die von Abschiebung Betroffenen (insbesondere für Kinder und Jugendliche) sowie der Rechtsruck in Europa.

Der Filmemacher Kenan Emini wird im Anschluss für Fragen und Diskussion zur Verfügung stehen. Das Mindestalter für den Film beträgt 16 Jahre.