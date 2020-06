Tennis : Ein TuS-Spieler sorgt für die große Überraschung

Moritz Anterist vom TuS Neunkirchen hat bei der Tennis-Saarlandmeisterschaft in der Altersklasse U18 Titelfavorit Etienne Lutz aus dem Turnier geworfen. Der erste Satz war noch hart umkämpft – im zweiten Durchgang machte Anterist kurzen Prozess. Foto: Peter Franz

Merzig/Neunkirchen Die saarländische Tennis-Jugend ermittelt ihre Meister in Merzig. Und dort hat Moritz Anterist vom TuS Neunkirchen für eine große Überraschung gesorgt. Er bezwang den Titel-Favoriten bei der U 18 glatt in zwei Sätzen. Im Finale winkt nun ein vereinsinternes Duell.

Der TC Schwarz-Weiß Merzig richtet in diesem Jahr erstmals die Jugend-Saarlandmeisterschaften im Tennis aus. Bis Samstag, 27. Juni, schlagen 85 Jungs und 38 Mädchen auf und kämpfen in sechs Altersklassen um die Titel. Am stärksten frequentiert ist dabei die Altersklasse der Zwölfjährigen mit insgesamt 35 Teilnehmern.

Es sind besondere Meisterschaften. Lange war nicht einmal klar, ob die Titelkämpfe aufgrund der Corona-Einschränkungen überhaupt ausgetragen werden können. Doch nun laufen die Spiele – unter strenger Einhaltung eines Hygienekonzepts. „Der Ausrichter hat alle Vorkehrungen hinsichtlich der Corona-Auflagen getroffen, Jugendliche, Begleiter und Zuschauer verhalten sich vorbildlich. Das Turnier verläuft geregelt und ohne Probleme“, lobt Dieter Schwan, der Vizepräsident Sport des Saarländischen Tennisbundes. Der Eindruck aus den ersten Tagen: Über allen Wettkampf-Ambitionen scheint diesmal der Spaß zu stehen, alle Kinder sind vor allem froh, sich wieder in der frischen Luft sportlich betätigen zu können.

Eine erste größere Überraschung gab es in der Altersklasse U 18: Moritz Anterist vom TuS Neunkirchen hat den an Nummer eins gesetzten Turnierfavoriten Etienne Lutz vom TC St.Wendel in einem hochklassigen Spiel mit 6:4 und 6:1 aus dem Turnier geworfen. Nachdem Anterist im ersten Satz bereits mit 4:0 führte, kämpfte sich Lutz zurück in die Partie und glich zum 4:4 aus. Das Spiel stand auf des Messers Schneide. Doch dann konnte Anterist noch einmal eine Schippe drauflegen. Mit zwei bärenstarken Spielen in Folge sicherte er sich den ersten Durchgang. Danach verlor Lutz den Faden, Anterist gewann immer mehr an Sicherheit und gewann schließlich den zweiten Satz deutlich.

Im Halbfinale muss Anterist am kommenden Freitag um 18.30 Uhr gegen Max Kleber vom TC Illtal Illingen ran. Kleber bezwang Max Müller vom TC Rotenbühl Saarbrücken glatt in zwei Sätzen (6:4/6:3).

Anterist geht aufgrund seiner um fünf Stufen stärkeren Leistungsklasse als Favorit in die Partie. Sollte er sich durchsetzen, winkt im Finale ein Vereinsduell gegen Marcel Benoit, der im Viertelfinale davon profitierte, dass sein Gegner nicht antrat. Im Halbfinale muss sich Benoit, der an Position zwei gesetzt ist, aber zunächst einmal – ebenfalls am Freitag um 18.30 Uhr – gegen Emil Kaspari vom TC Rotenbühl durchsetzen.

Auch bei der weiblichen U18 sind mit Margaux Trulet-Jost und der an Position eins gesetzten Stella Schmitz noch zwei Spielerinnen des TuS Neunkirchen vertreten. Ihre Viertelfinalspiele waren bei Redaktionsschluss gestern Abend noch nicht beendet.

Ein nervenaufreibendes und hochklassiges Spiel zeigten auch Elena Andres vom TC Riegelsberg, und Darja Rudakov vom TC Schwarz-Weiß Merzig in der Altersklasse 12. Die elfjährige Elena gewann gegen die zehnjährige Darja hauchdünn mit 3:6, 6:4 und 10:8. Am Anfang sah die jüngere Darja sogar wie die klare Siegerin aus. Dann aber fand Elena in ihr Spiel und es wurde ein harter Kampf. Zum Schluss setzte sich die Ältere und Glücklichere durch. Ein hochinteressantes und hochklassiges Match.