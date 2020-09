Kohlhof : 1000. Geburt in der Marienhausklinik St. Josef

Neunkirchen Der kleine Dario war nach fünf Stunden auf der Welt.

Friedlich schläft der kleine Dario in seinem Bettchen. Er sieht entspannt, glatt und rosig aus, obwohl er erst vor wenigen Stunden bei der 1000. Geburt in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof das Licht der Welt erblickt hat, wie das Klinikum mitteilt. Mit 51 Zentimetern Länge und 3410 Gramm Geburtsgewicht ist er ein eher zierliches Kind. Seine Eltern Helvida Ogorinac und Philipp Hamm schauen glücklich auf ihr erstes Baby.

Für sie war es die richtige Entscheidung, den Empfehlungen von Familie und Freunden zu folgen und ihr Kind am Kohlhof zu entbinden, so sagt sie.

„Diese Zahl ist auch nach mehreren Berufsjahren immer noch eine besondere Zahl“, erklärt der diensthabende Arzt, Iaroslav Voskivarov. „Sie zeugt nicht nur von einem großen Zuspruch an unser Team und Vertrauen in unsere Arbeit, sie ist auch zugleich Ansporn, auf dem hohen Niveau weiterzuarbeiten“, so Voskivarov weiter.

In Kürze wird auf der Homepage der Klinik ein Kurzfilm zur geburtshilflichen Abteilung eingestellt. In Wort und Bild gibt er Einblicke in die Räumlichkeiten und Abläufe der Abteilung und beantwortet häufig gestellte Fragen. Damit möchte man in „Zeiten von Corona“ den werdenden Eltern die Möglichkeit geben, sich zu informieren und „aus der Ferne“ mit den Gegebenheiten der Abteilung vertraut zu machen. Selbstverständlich werden individuelle Fragen auch weiterhin gerne persönlich oder telefonisch beantwortet.