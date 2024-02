„One Billion Rising“ in Neunkirchen Tanzflashmob gegen Gewalt an Frauen

Zum fünften Mal fand in Neunkirchen am Mittwoch ein Tanzflashmob statt, der Teil der internationalen Initiative „One Billion Rising“ (deutsch: Eine Milliarde erhebt sich) ist. Diese Aktion, die weltweit stattfindet, bringt Menschen zusammen, um gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu demonstrieren und für Wertschätzung, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit einzutreten.