Tanzabend in Neunkirchen Eine perfekte Symbiose aus Tanz und Musik

In der Neuen Gebläsehalle auf dem alten Hüttenareal in Neunkirchen fand am Montagabend mit „More than Dance“ eine ungewöhnliche Veranstaltung mit sechs Künstlern statt. Hier gingen tänzerischer Körperausdruck und Musik eine Symbiose ein, es wurde getanzt, gesungen, Schlagzeug gespielt. Auch die Moderatorin war keine Unbekannte: Clara Brill, als zweifache Saarlandmeisterin eine sehr erfolgreiche Poetry-Slammerin, begrüßte die gut 500 Zuschauer zu „More than Dance“ – der Abend soll den Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen bilden, bei denen das Thema Tanz im Mittelpunkt steht (wir berichteten). Brill stimmte das Publikum auf die Beiträge ein, sprach von einem Zusammenspiel von Musik, Tanz und Körper. Den Auftakt machten Sängerin Michelle Ebert und Tänzerin Janine Nathalie Brennecke. Ein Spotlight ist auf die Saarbrücker Sängerin gerichtet, die durch eine Fußverletzung leicht gehandicapt ist. Während sie die ersten Töne von The Weeknds „Blinding Lights“ interpretiert, löst sich auch Brennecke, die Initiatorin des Events, aus ihrer sitzenden Position und tritt ins Rampenlicht. Eindrücklich stellt sie die von Michelle Ebert gesungenen Worte tänzerisch dar. Applaus brandet auf.