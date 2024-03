Tampons aus dem Automat an der Schule Hygiene-Service kommt gut an: Dumme Sprüche gibt’s keine

Sie ist relativ klein, dunkelblau und ziemlich unscheinbar. Die Metallbox, um die es sich bei diesem Termin in der Gemeinschaftsschule Stadtmitte am Standort Wiebelskirchen dreht. Man hätte sich im Übrigen genauso gut in einer weiterführenden Schule in Illingen oder Merchweiler treffen können. 19 Schulen im Landkreis verfügen seit knapp zwölf Monaten über solch einen Tampon- und Bindenspender. Zeit für ein erstes Resümee.