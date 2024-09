Tag des offenen Denkmals 2024 im Kreis Neunkirchen „Wahr-Zeichen“ der Geschichte entdecken

Stengelkirche und Junkerhaus Wellesweiler, Eisenbahnstraße 22. Der Wellesweiler Arbeitskreis für Geschichte, Landeskunde und Volkskultur veranstaltet sein traditionelles Schmiedefest am Junkerhaus. Beginnen wird das Fest um 10 Uhr mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Bertram Weber. Begleitet wird er musikalisch von Nino Deda. Ab 11 Uhr gibt es eine Führung durch die 1758 eingeweihte Kirche. Hans Günther Sachs vom Arbeitskreis wird diesen Part übernehmen. Auch in diesem Jahr kommen wieder Schmiede als Gäste in die historische Schmiede am Junkerhaus. Sie werden ab 11 Uhr Schmiedekunst am offenen Feuer zeigen.