Tag der offenen Tür : Zu Besuch in der Fachschule mit Besonderheiten

Neunkirchen Die Edith-Stein-Schule, Fachschule für Sozialpädagogik, in Neunkirchen hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen.

„Ja, dann kommen Sie bitte mit, wir beginnen unseren Rundgang mit dem Computerraum und dem Meditationsraum“. Schülersprecherin Venice Bauer führt die Gäste die Treppe hoch, vorbei an einem Klettermaxe, der sich in Richtung der Decke bewegt. Ein Tag der „offenen Tür“ wie es ihn an der Edith-Stein-Schule noch nicht gegeben hat.

Der Erfolg gibt der Schule Recht: Mehr als 170 Gäste fanden an diesem Tag den Weg zur Fachschule in Trägerschaft des Bistums Trier. In geführten Kleingruppen wurde die Gäste über die Ausbildung informiert.

Mit großem Einsatz waren alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 11 und 12 dabei. Bereits am Vortag waren mit Hilfe der Lehrkräfte zahlreiche Räume dekoriert und Informationen zur drei- bis vierjährigen Ausbildung bereit gestellt worden. Erzieher arbeiten in Kitas, in der Krippe oder in der Kinder- und Jugendhilfe. Auch die Nachmittagsbetreuung, zum Beispiel in der FGTS (Freiwillige Ganztagsschule), nimmt an Bedeutung zu. In mehreren Räumen konnten die Besucher nachfragen oder sich gleich zur Ausbildung anmelden.