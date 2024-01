Alex-Deutsch-Schule informiert Alex-Deutsch-Schule präsentierte Schulgarten und mehr

Präsentiert hatte sich die Schule den aktuellen Viertklässlern und ihren Eltern bereits im Dezember, wie es in einer Mitteilung heißt. Biologie- und Chemielehrerin Stephanie Roth hatte alle Hände voll zu tun, wie es in der Mitteilung der Schule weiter heißt. Kurz nachdem sie in ihrem „Laboratorium“ bei Jung und Alt mit flammenden Experimenten und wabernden Rauchschwaden für staunende Augen gesorgt hatte, war sie auch schon wieder bei der Schulgartengruppe anzutreffen, wo die Besucher neben Honig aus dem eigenen Schulgarten viele weitere hochwertige Produkte beziehen und wertvolle Tipps zu einer gesunden Lebensführung in Erfahrung bringen konnten. „Mit unserem Schulgarten und den Bienen haben wir in der Tat ein stichhaltiges Argument, mit dem wir werben können“, meinte Schulleiterin Ulrike Rothermel.