Tag de roffenen Gartentür Gartentüren öffnen sich an zwei Tagen

Für den eigenen Garten Ideen und Inspiration finden, einen Blick in andere Gärten werfen – an den Sonntagen, 11. und 25. Juni, bietet sich dazu Gelegenheit am „Tag der offenen Gartentür“. Diesmal an zwei Tagen, damit Gartenbesitzer auch einmal selbst zum Gartenbesuch kommen. Damit möchte der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz die Wertschätzung für die Gartenkultur fördern, für die Erhaltung und Schaffung lebendiger, liebevoll gestalteter Gärten werben. Die Gärten sind von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Ausnahmen sind angegeben.