Musikschule Neunkirchen Instrumente ausprobieren, Konzert lauschen

Die Neunkircher Musikschule leistet seit 15 Jahren einen wichtigen Beitrag zur musisch-kulturellen Bildung in Neunkirchen. Zur Feier findet daher am Sonntag, 28. Januar, im Rahmen des „Tags der Musikschule“ ab 14 Uhr in der Aula des Gymnasiums am Krebsberg ein Jubiläumskonzert statt, heißt es in der Ankündigung weiter. Der „Tag der Musikschule“ wird eröffnet um 10 Uhr in der Aula. Zur Eröffnung werden unter anderem das Studienvorbereitungsensemble mit jazzigen Klängen und die Kurse der musikalischen Früherziehung mit ersten musikalischen Darbietungen der Vorschulkinder den Tag beginnen.