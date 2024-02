Musikschule Neunkirchen Da lag tüchtig Musik in der Luft

Herrlich, so ein Tag der offenen Tür: Man kann überall nach Herzenslust rein- und raus spazieren, teure Instrumente anfassen und sogar ausprobieren - und sich ab und an überraschen lassen. Wie gerade im Kombiraum des Gebäude 4, wo im ersten Moment alles auf eine Turnstunde hin zu deuten scheint. „Die Wirbelsäule nach oben, den Kopf nach rechts drehen, jetzt nach links – einatmen – das Gewicht auf den Kopf, Kinn zur Decke … .“ In ruhigem Mantra-Ton gibt Gesangslehrerin Elizabeth Wiles Anweisungen an die konzentriert mitarbeitende Frau vor ihr. Noch ein paar Übungen zur Kontrolle der Bauchdeckenmuskulatur, dann wird endlich gesungen.