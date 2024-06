Fusion der Saar-Kirchenkreise Löwe für den neuen Kirchenkreis an der Saar

Aus „Saar-Ost“ und „Saar-West“ wird zum 1. Januar 2026 der Evangelische Kirchenkreis „An der Saar“. Die Fusion plus den künftigen Namen – eindeutig keine Mehrheit fand der Namensvorschlag „An Saar und Blies“ – und einiges andere mehr beschlossen am Wochenende 160 Vertreter aus 31 Kirchengemeinden im Beisein von rund 40 Gästen bei der gemeinsamen Synode der Kirchenkreise in der Gebläsehalle Neunkirchen - die größte Zusammenkunft saarländischer Protestanten seit der grenzüberschreitenden Reformationssynode 2017.