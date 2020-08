Vor dem Start der Fußball-Verbandsliga : Gesunde Mischung – aber dünne Spielerdecke

Hangard Die Sportvereinigung Hangard will mit Mut und Selbstvertrauen in die neue Saison der Fußball-Verbandsliga Nordost starten.

In Abstiegsgefahr wie in der vergangenen Spielzeit will die Sportvereinigung Hangard in der kommenden Saison in der Fußball-Verbandsliga Nordost nicht mehr geraten. Was muss dazu anders laufen?