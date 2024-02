Hallenfußball-Kreismeisterschaften Ostsaar Krummes Ding sorgt für die Entscheidung

28 Teams duellierten sich am vergangenen Wochenende in der Ohlenbachhalle in Wiebelskirchen, um in fünf Altersstufen von der E-Jugend an aufwärts die Kreismeister im Ostsaar-Hallenfußball zu ermitteln. Am Sonntagabend verfolgten rund 150 Zuschauer auf den Rängen die letzte Entscheidung im D-Jugend-Bereich – und bekamen ein packendes zweites Halbfinale zu sehen.