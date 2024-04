Frauen-Fußball Im Derby trifft Jugend auf Routine

Die Generalprobe vor dem Saar-Derby ist geglückt: Die Regionalliga-Fußballerinnen der SV Elversberg konnten am Sonntag durch einen 3:1 (3:0)-Heimsieg auf dem Kunstrasenplatz in Göttelborn gegen den Tabellenachten 1. FFC Montabaur Rang vier in der Tabelle festigen. „Wir haben gut gespielt und verdient gewonnen“, freut sich der Elversberger Trainer Kai Klankert. Seine Mannschaft legte vor rund 75 Zuschauern wie die Feuerwehr los und lag bereits nach 23 Minuten mit 3:0 in Führung.