CD-Vorstellung mit Konzert Album „Nachtwind“ – die letzten Kompositionen der verstorbenen Neunkircher Musikerin Susan Weinert

„Wie der Regenbogen sind die Kraniche für den, der geht, eine Metapher“ – dieses Zitat von Regisseur Werner Herzog ist dem letzten Stück des Albums „Nachtwind“ – „Die Kraniche“ – als gesprochenes Wort vorangestellt. Eine weitere Nuance in dieser an Klangfarben reichen CD mit Susan Weinerts letzten Kompositionen. „Sie sagte, sie könne nicht wissen, ob wir ihre Musik nach ihrem Tod weiter spielen möchten, aber wenn wir es tun, sollen wir sie so spielen, wie wir sie hören und empfinden, und nicht so, wie wir denken, dass es ihr gefallen würde“, erzählt Martin Weinert von einem der intensiven Momente in den letzten Lebensmonaten mit seiner Frau, die im Frühjahr 2020 an einer Krebserkrankung starb.