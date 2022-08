Picknick am Furpacher Weiher : Sunset Vibes: Feiern und Tanzen am Furpacher Weiher

Riesenstimmung herrschte am Wochenende am Furpacher Weiher bei Sunset Vibes, einer Weiherparty der ungewöhnlichen Art. Foto: Engel

Furpach Hunderte von feierfreudigen, meist jüngeren Menschen aus der Region strömten am vergangenen Wochenende zum idyllischen Furpacher Weiher. Das malerische Gewässer wurde drei Tage lang bestrahlt und beschallt; bunte Lichter glitten im Rhythmus der wilden Beates durch die Bäume und Sträucher am Rande des Wassers.

Weithin war die Musik zu hören, die die Freunde der Sommerfrische am Weiher in Neunkirchen-Furpach in Ekstase versetzte. „Sunset Vibes“ lud zum Feiern und Tanzen in den Sonnenuntergang ein. Die Entenfamilie am Weiher hatte sich hingegen etwas zurück gezogen.