Streaming-Vorträge bei der fark : Online-Vorträge: Klingonisch, KI und Astronauten

Landsweiler-Reden Bernhard Hennen hätte fast die Menschen zur Fark gelockt, die gar nicht stattfand. Der Autor machte den Anfang der Fark-Streaming-Vorträge. Zuvor hatten die Zuschauer – rund 50 hatten sich den Zugang gekauft – unter anderem eine Lesung aus dem Buch „Schattenelfen“ bekommen.

Maul Cosplay war nicht nur am Sonntag live bei den Concerts zu erleben. Im Stream plauderte er darüber, wie seine Karriere vor 20 Jahren begann, gab Einblicke in seine MallHall, seinen Arbeitsbereich. Maul Cosplay, das sind er und seine Frau und zwei Mitarbeiter. Der richtige Vorname ist Ben. Auf den Concerts verriet er seinen ersten Usernamen: Nudel des Windes. „Gott sei Dank sind die meisten Charaktere in Computerspielen Männer in meinem Alter und mit Bart.“