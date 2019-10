Straßensperrung : Sperrung an der Karl-Marx-Straße

(red) An der Einmündung der Neunkircher Karl-Marx-Straße zur Kuchenbergstraße steht die Reparatur eines Entwässerungsanschlusses im öffentlichen Bereich an, teil die Stadt mit. Die Kanalbauarbeiten wurden eigens auf die Herbstferien gelegt, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

