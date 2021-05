Ortsrat Neunkirchen : Straße im Wagwiesental heißt „Rolf-Denig-Weg“

Neunkirchen Es muss nicht immer zu konträren Diskussionen führen, wenn in Neunkirchen eine Straße oder ein Weg nach einer bekannten und verdienten Persönlichkeit benannt werden soll. Beim einzigen Tagesordnungspunkt von Belang hat sich der Ortsrat Neunkirchen am Donnerstag einstimmig dafür ausgesprochen, den Fahrweg entlang der TuS-Halle im Wagwiesental als „Rolf-Denig-Weg“ zu benennen.

Der frühere Lehrer an der Grundschule Steinwald gehörte in den 1960er Jahren zur Bundesligamannschaft des TuS 1860, er brachte es auf zehn Länderspiele in der A-Nationalmannschaft und kam 16 mal in der B-Mannschaft des Deutschen Handball-Bundes zum Einsatz. Nach dem Willy-Ertz-Weg im Altseiterstal wird somit im Zuständigkeitsbereich des Ortsrates Neunkirchen zum zweiten Mal ein öffentlicher Weg nach einem großen Neunkircher Sportler benannt. Einig waren sich die Fraktionen, dass künftig neue Straßen auch Namen von verdienten weiblichen Personen aus Neunkirchen tragen sollen. In der Sitzung im Komm-Zentrum appellierte Ortsvorsteher Volker Fröhlich von der SPD an die Ortsratsmitglieder, sich aktiv an der Aktion Stadtradeln zu beteiligen.