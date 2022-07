Aktionstag in Neunkirchen : Schülerinnen und Schüler reinigen Kriegsgräber

Aktionstag in Neunkirchen

Neunkirchen Die Kreisstadt Neunkirchen hat das Gymnasium am Steinwald bei einer Reinigungsaktion der Gräber des Scheiber Friedhofes unterstützt. Die Aktion der Schülerinnen und Schüler fand im Rahmen der Projekttage statt, die in diesem Jahr unter dem Motto „Wir engagieren uns“ stehen.

Das Projekt von Oberstudienrat Albert Stoll beschäftigt sich mit Erinnerungskultur, wie Stadt-Pressesprecher Deniz Alavanda schreibt. 18 Jugendliche der Klassenstufen 7 bis 10 arbeiteten am Ehrenmal für die Kriegstoten und an den Soldatengräbern auf dem alten Hauptfriedhof in Neunkirchen. Zahlreiche Grabsteine wurden gereinigt und wieder auf Vordermann gebracht. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Die Bürgermeisterin der Kreisstadt Neunkirchen, Lisa Hensler, überzeugte sich vor Ort vom Engagement der Jugendlichen.