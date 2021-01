Landrat Sören Meng bittet um Geduld : Corona: Inzidenz im Kreis auf 71,6 gefallen

Kreis Neunkirchen Zur aktuellen Pandemie-Lage im Kreis Neunkirchen hat Landrat Sören Meng am Samstag folgendes Statement abgegeben. „Heute, 2. Januar, gibt es fünf weitere Covid 19- Fälle in unserem Landkreis. Stand jetzt sind noch 286 Menschen mit dem Virus infiziert.

Meng betont, dass Abstands-, Masken- und Hygieneregeln die nächsten Monate immer noch wichtig bleiben. Gerade in der kühlen Jahreszeit, in der sich die Menschen in der Regel in den Räumen aufhalten. Der Landrat mahnt: „Würden wir nicht aufpassen, hätte hier das Virus ein leichtes Spiel.“

Entwarnung könne erst gegeben werden, wenn eine möglichst große Impfquote erreicht sei. Zu diesem Thema erklärt der Landrat: Gemeinsam mit den Landkreisen St. Wendel und Saarpfalz habe der Kreis in Neunkirchen ein Impfzentrum eingerichtet. Die Resonanz auf das Team und die räumlichen Bedingungen seien sehr gut. Kritik gebe es an der Terminvergabe. Meng wörtlich: „Hier schlagen die Wellen hoch. Ich kann dies zum Teil verstehen: Der Impfstoff ist in Reichweite, die Medien überschlagen sich mit Meldungen rund um die Impfungen. Wer wird geimpft, wer nicht – wie lange dauert es, bis wir alle einen Impfschutz haben?“

Das Problem liege jedoch nicht am Prozedere der Terminvergabe, sondern in erster Linie an der Verfügbarkeit der Impfdosen, erklärt der Landrat. Hierauf habe das Land keinen Einfluss. Der Impfstoff werde mit Hochdruck produziert, sodass das Neunkircher Impfzentrum immer weiter ausgelastet werden könne. Dies werde sich dann auch auf die Impftermine auswirken. Bis dahin bittet der Landrat um Geduld.

Wie das Sozialministerium am Wochenende mitteilte, wird es bis Ende Januar weitere 8700 Impftermine landesweit geben. Die Aufstockung soll ab Montag, 4. Januar, vollzogen werden, sprich weitere Termine werden online freigeschaltet.