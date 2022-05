May the force be with you : „Star-Wars“ Fans feiern heute: Möge die Macht der Nächstenliebe mit ihnen sein (mit Bildergalerie)

Info

Die nächsten Veranstaltungen der Mitglieder der Imperial Order Saar sind am 7. Mai am Fressnapf in Wellesweiler, am 22. Mai auf dem Feuerwehrfest in Saarbrücken, am 5. Juni beim Kinderfest in Bexbach im Blumengarten und am 4. September beim Deutschen Jugendfeuerwehr-Tag in Homburg.

Die Truppe kann man über Facebook gegen Spenden buchen, auch für private Feiern. Pro Charakter fallen etwa 50 Euro an Spende an. Das Geld geht immer an einen sozialen Zweck, vornehmlich in Tierschutzorganisationen. Kontakt über Facebook, Imperial Order Saar. Darüber können Interessierte, die sich der Truppe anschließen wollen, auch Kontakt aufnehmen und die Bedingungen erfahren. (ji)