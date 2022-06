Lesung in Neunkirchen : Ewiges Eis: Musikalische Lesung mit Verena Buss

Neunkirchen Zu einem außergewöhnlichen literarisch-musikalischen Abend über das „Ewige Eis“ lädt die Städtische Galerie Neunkirchen im Rahmen der Ausstellung „Weiß war der Schnee. Das Gletscherprojekt von Thomas Wrede“ ein.

Am Freitag, 1. Juli, 19 Uhr, liest die bekannte Film- und Theaterschauspielerin Verena Buss in der Galerie, Marienstraße 2, ausgewählte Texte, die in die Welt der Gletscher entführen. Gemeinsam mit dem Fotokünstler Thomas Wrede, der die klimatisch bedingten Veränderungen der alpinen Gletscher in faszinierenden großformatigen Bildern festgehalten hat, hat sich Verena Buss auf Spurensuche begeben und literarische Werke aus fünf Jahrhunderten zusammengetragen. Die Schauspielerin, die an Bühnen unter anderem in Köln, Basel, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin und Zürich gespielt hat und im TV zuletzt im März 2022 in der Serie „Brennero“ zu sehen war, tritt seit vielen Jahren ebenfalls sehr erfolgreich mit Lesungen literarischer Klassiker auf.