Fortbildung in Neunkirchen : Fortbildung zum Thema Sinti und Roma in Neunkirchen

Neunkirchen In den vergangenen acht Jahren hat sich der Zuzug von Zuwanderern aus Südosteuropa insbesondere in die Quartiere der Neunkircher Innenstadt verstärkt.

Seit dem Jahr 2014 besteht die volle Freizügigkeit für alle EU-Bürgerinnen und Bürger. In den vergangenen acht Jahren hat sich der Zuzug von Zuwanderern aus Südosteuropa insbesondere in die Quartiere der Neunkircher Innenstadt verstärkt. Dabei kommt es an einigen Stellen im Stadtgebiet zu zeitweise schwierigen Situationen. Für die Zuzügler selbst, für die Stadt, aber auch für die unmittelbaren Anwohnerinnen und Anwohner, wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt.

Der Geschäftsführer der Vereine „Lichterkette“ und „Romanity“ legte bei seinen Darstellungen überzeugend dar, dass die meisten der entstehenden Probleme weniger mit kulturellen Unterschieden, sondern vielmehr mit der sozialen Herkunft zusammenhängen. Zugezogene Bulgarinnen und Bulgaren mussten dort oft in eigenen Vierteln ohne Wasserversorgung und Müllabfuhr leben. Das, was in Deutschland selbstverständlich ist, zum Beispiel Müll nicht an der Straße zu entsorgen, war in diesen besonderen Quartieren nicht anders möglich.