Kreisstadt Neunkirchen : Stadtrat gegen Resolution für Erhalt von Haus Harig

Neunkirchens Bürgermeisterin Lisa Hensler, hier in ihrem Arbeitszimmer. Foto: Deniz Alavanda

Neunkirchen Sitzung in der Gebläsehalle: Antrag der AfD-Fraktion findet keine Mehrheit in dem Neunkircher Gremium.

Vor 20 Jahren hat die Arbeiterwohlfahrt ihren Kindergarten in Ludwigsthal geschlossen. Der Stadtrat Neunkirchen stellte jetzt in seiner Sitzung am Mittwoch in der Gebläsehalle die Weichen für einen Neuanfang in der Ortsmitte, die auch junge Familien freuen dürfte. Wie Bürgermeisterin Lisa Hensler (SPD), die erstmals und souverän durch die Sitzung des Rates führte, informierte, soll der „städtebauliche Missstand“ endlich beseitigt werden. Ein Investor habe vor, auf der brach gefallenen Fläche Ein- und Zweifamilienhäuser zu bauen. Voraussetzung ist, dass der Bebauungsplan Ludwigsthal-Mittel geändert wird. Dagegen hatte der Stadtrat keine Einwände. Ebenfalls einstimmig wurde die Teiländerung des Bebauungsplans Gewerbegebiet Kohlwald in Wiebelskirchen beschlossen. Das Gewerbegebiet soll geringfügig in Richtung Schiffweiler Straße erweitert werden, teilt die Verwaltung mit. Das Plangebiet umfasst insgesamt eine Fläche von 0,9 Hektar.

Einen „empfindlichen Bereich“ will die Stadt nach den Worten ihrer Bürgermeisterin schützen, nämlich die Königstraße in Neunkirchen. Hier hat der Stadtrat den Erlass einer Veränderungssperre ausgesprochen, um den Bau von Vergnügungsstätten auszuschließen. Ebenfalls zugestimmt haben die Ratsmitglieder der Auszahlung von 45 000 Euro aus dem Stadtsäckel. Diese sind aufgrund von steigenden Materialkosten zu den veranschlagten 70 000 Euro nötig, um den Kanal Im Ostergarten in Wellesweiler zu erweitern.

Haus Harig: Der Heimat- und Kulturverein Wiebelskirchen würde es gern erhalten, allerdings fehlen die finanziellen Mittel. Foto: Heinz Bier