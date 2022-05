Stadtradeln : In die Pedale treten für Klimaschutz

Stadtradeln 2022 Foto: Schwender/Stadt

Kreis Neunkirchen Sechs Städte und Gemeinden im Kreis Neunkirchen machen mit bei der Aktion Stadtradeln. Touren-Samstag am 21. Mai.

Im Landkreis beteiligen sich die Gemeinden Eppelborn, Neunkirchen, Illingen, Spiesen-Elversberg, Schiffweiler und Ottweiler an der bundesweiten Aktion Stadtradeln. Im Zeitraum von Sonntag, 15. Mai bis Samstag, den 4. Juni können im gesamten Saarland Kilometer mit dem Fahrrad gesammelt werden. Ziel ist es, an 21 aufeinander folgenden Tagen so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zu fahren – ob zur Arbeit, zum Einkaufen oder als Ausflug. Alle Strecken zählen.

Einige Teams und Radelnde haben sich auch schon angemeldet, wie zum Beispiel die Stadtverwaltung Ottweiler mitteilt. „Ich würde mich freuen, wenn auch in diesem Jahr wieder viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, Vereine, Schulen und auch Firmen bei der Aktion mitmachen und mitradeln. Jeder Kilometer zählt“, so Holger Schäfer, Bürgermeister der Stadt Ottweiler. Ansprechpartner bei der Stadt Ottweiler ist Christoph Hassel vom Amt für Stadtentwicklung und Umwelt. Informationen zur Aktion gibt es auch per Telefon (0 68 24) 30 08-36 oder Mail: christoph.hassel@ottweiler.de.

Neunkirchen geht mit der diesjährigen Teilnahme in die siebte Runde der Aktion „Stadtradeln“, wie die Stadt-Pressestelle mitteilt. „Bisher sind bereits 21 Teams angemeldet, wobei erfreulicherweise auch fünf Schulen beteiligt sind. Es dürfen sich gerne noch weitere Teams anmelden“, informiert Oberbürgermeister Jörg Aumann, der sich ebenfalls beteiligt, um Radkilometer für Neunkirchen beizusteuern.

Wer teilnehmen will: Die Anmeldung erfolgt über die Website www.stadtradeln.de, dann bei der jeweiligen Gemeinde.

Der Neunkircher Beigeordnete Thomas Hans weist darauf hin, dass im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“, die bundesweit vom Klima-Bündnis koordiniert und im Saarland vom Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz gefördert wird, auch noch zwei Termine anstehen: Zunächst findet am Samstag, 21. Mai, der traditionelle „Touren-Samstag“ statt. Und am Mittwoch, 15. Juni, gibt es noch das ebenfalls schon traditionelle „Abschluss-Grillfest“ für alle Teilnehmer im Neunkircher Zoo.

Beim Touren-Samstag am 21. Mai bietet die Verwaltung mit Unterstützung des ADFC, des RC Mistral und von Drei.Kraft unterschiedliche Touren an. ADFC: familiengeeignete Tour von rund 25 Kilometer im Bereich Furpach, Limbach, Beeden, Homburg, Niederbexbach und zurück nach Furpach. Die Strecke führt hauptsächlich über Wald- und Radwege.

RC Mistral: Mountainbike-Tour von rund 35 km mit rund 500 Höhenmetern durch die Wälder im Bereich von Furpach und Kirkel.

Drei.Kraft: Rennrad-Tour von rund 50 Kilometer über Kohlhof, Limbach und den Radweg Richtung Blieskastel.

Die Touren starten jeweils ab 10.45 Uhr vom Parkplatz am Zentralfriedhof in Furpach. Die Teilnehmer sollten sich bis 10.30 Uhr vor Ort einfinden, damit die Erfassung und Zuordnung zu den Touren erfolgen kann. Die Touren enden gegen 13 Uhr mit einem gemeinsamen Abschluss in der Fischerhütte am Biehlersweiher.