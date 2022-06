Überblick über Musikprogramm : Nach Corona-Pause: So feiert Neunkirchen sein großes Stadtfest

Blick von oben aufs Festtreiben beim Neunkircher Stadtfest Foto: Neunkircher Kulturgesellschaft/Willi Hiegel Foto: Neunkircher Kulturgesellschaft/Willi Hiegel

Neunkirchen Am Wochenende 25. und 26. Juni kann nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause und einer sehr komplexen Planungsphase mit zahlreichen Unwägbarkeiten endlich wieder beim „Stadtfest Neunkirchen – 100 Jahre Stadt Neunkirchen“ ausgiebig gefeiert werden. Ein Überblick über das Programm.

Das Stadtfest Neunkirchen wird in diesem Jahr kompakter ausfallen und sich auf die Bereiche Stummplatz, Lindenallee und Hammergraben konzentrieren, wie der Veranstalter mitteilt.

Im Mittelpunkt des Festes steht das 100-jährige Stadtbestehen. Deshalb wird das Fest von der Neunkircher Kulturgesellschaft gemeinsam mit der Kreisstadt Neunkirchen veranstaltet. Diese setzen auf den Bühnen am Stummplatz und am Hammergraben einen Schwerpunkt auf lokale Künstlerinnen und Künstler aus der Stadt und der Region. Außerdem dürfen sich die Besucher auf eine Open-Air-Fotoausstellung im gesamten Festbereich freuen, wie sie in dieser Form im Saarland einmalig ist. Die Besucher erwartet neben einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm mit Liveacts ein breit gefächertes kulinarisches Angebot in der zweitgrößten Stadt des Saarlandes.

TNT Foto: Stadt/Michael Hary Foto: Stadt/Stadt/Michael Hary

Info Programm Stadtfest Neunkirchen 2022 Samstag, 25. Juni (Festzeiten von 13:00 Uhr bis 1 Uhr) Walking Act 14:00 Uhr Bayou Street Beat & Brass Band Bühne Stummplatz 13:00 Uhr Musikfreunde Hangard 15:00 Uhr Junior & The BluesBoost (Blues/Rock) 17:00 Uhr Pure Zillion (Rock) 18:30 Uhr Caracas (Pop/Funk/Soul) 20:30 Uhr Grußwort des Oberbürgermeisters Jörg Aumann 20:30 Uhr Impact (Pop/Rock/Metal/Schlager) 23:00 Uhr She’s Got TNT (AC/DC Tribute) 23:00 Uhr Lasershow Bühne Hammergraben 15:30 Uhr Feinkost (Pop/Rock) 17:00 Uhr Endless Road (Akustik-Rock) 18:45 Uhr Nino Deda (Tango/Musette) 20:30 Uhr SMS (Smoke/Marx/Schreiner) (Folk/Rock) Sonntag, 26. Juni (Festzeiten von 10:30 Uhr bis 18 Uhr) Bühne Stummplatz 10:30 Uhr Musikverein Münchwies 12:00 Uhr Rody Reyes & Band (Kubanische Musik) 14:00 Uhr Heavysaurus (Kinder-Rock/Metal) 16:00 Uhr Robby’s Reha Center (Schlager/NDW/Deutsch-Pop/Rock) Bühne Hammergraben 11:00 Uhr Electric Blue (Ava & Uwe Rosar) (Pop/Folk) 12:30 Uhr Ro Gebhardt Trio (Jazz/Pop/Funk) 14:00 Uhr Sammy Vomáčka (Solo Akustik-Gitarre) 15:30 Uhr Car (Akustik-Pop) 17:00 Uhr Martin Weinert Rainbow Trio (Jazz)

Am Samstag (25. Juni) präsentieren die Veranstalter die erste Stadtfest-Lasershow im Saarland. Sie beginnt um 23 Uhr zusammen mit dem Topact, der AC/DC Tribute Band She’s Got TNT. She’s Got TNT ist ein Zusammenschluss der beiden Tribute Bands TNT und She’s Got Balls und feiert an diesem Abend ihre Premiere. Mit Tom Kullmann (ex-Elliott) und Frank Rummler (ex-Lancelot) hat TNT zwei echte Neunkircher in ihren Reihen. Die Band zählt zu den besten Tribute Bands der australischen Rock-Giganten und konnte bereits beim Silvesterkonzert 2014 am Brandenburger Tor vor rund 1 Million Zuschauern begeistern. Als Special Guest hat die Band zu ihrem Auftritt die Sängerin Iris Boanta, der weiblichen AC/DC Tribute Band She’s Got Balls, eingeladen.

Außerdem wird die Party-Rock-Band Impact aus dem Saar-Pfalz-Kreis mit ihrem bunt gemischten Cover-Programm aus den Bereichen Pop, Rock, Metal und Schlager das Publikum mitreißen.

Foto: Heavysaurus Sony Music Foto: Heavysaurus Sony Music

Ebenfalls auf dem Stummplatz werden am Samstag die Bluesrocker Junior & The BluesBoost, die jungen Rock Newcomer Pure Zillion mit einem Mix aus eigenen Songs und Coverstücken und die Party-Band Caracas mit einem breitgefächerten Programm für Stimmung sorgen.

Auf der kleinen Bühne am Hammergraben liegt der Schwerpunkt mit Gruppen wie Feinkost, SMS (Smoke/Marx/Schreiner) sowie Endless Road und Musikern wie Nino Deda eher auf den sanfteren und ruhigen Klängen.

Bereits ab 14 Uhr zieht die Bayou Street Beat & Brass Band am Samstag über das Festgelände und wird an verschiedenen Stellen Halt machen, Mit ihrer Rhythmusfraktion und zahlreichen Blasinstrumenten werden die Musikerinnen und Musiker für ordentlich Groove sorgen und New Orleans Feeling nach Neunkirchen bringen.

Eröffnet wird das Bühnenprogramm an beiden Tagen von lokalen Musikvereinen; am Samstag von den Musikfreunden Hangard und am Sonntag vom Musikverein Münchwies.

SMS Foto: Thomas Reinhardt Foto: OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Das Programm am Sonntag steht ganz im Zeichen der Familien und das Highlight wird der Auftritt der Dino-Kinder-Rock-Band Heavysaurus, die sowohl die Kids als auch ihre Eltern mit ihrer einmaligen Show begeistern werden. Rody Reyes und seine Band bringen kubanisches Lebensgefühl nach Neunkirchen und zum Abschluss werden die Lokalmatadore Robby’s Reha Center für ausgelassene Stimmung auf dem Stummplatz sorgen.

Impact Foto: Stadt/Dirk von Ehr Foto: Stadt/Stadt/Dirk von Ehr