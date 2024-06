Serie Wochenausblick Die Bliespiraten sind beim Stadtfest auch dabei

Am Samstag spielt die Stadtkapelle Neunkirchen ab 11 Uhr zum Frühschoppen, es folgen die Band der Lebenshilfe und ein Tanzauftritt, bevor dann die Neunkircher Karnevalsvereine ab 13.30 Uhr einen Showblock präsentieren. Ab 15 Uhr sind die Bands wieder an der Reihe. Die Band Groovin Affairs ist als der Topact auf der Bühne am Stummplatz um 23.30 Uhr dran. Zuvor treten Sonic Boom (15 Uhr), Out of the Blue (17.30 Uhr) und Wokal feat. Robby Jost (20 Uhr) auf.