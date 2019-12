Kostenpflichtiger Inhalt: Neunkirchen mit Streugut eingedeckt : 350 Tonnen Salz gegen den Winter

Der Winter kann kommen: Beim Neunkircher Betriebshof sind etwas 350 Tonnen Salz, 50 000 Liter Salzsole sowie Splitt eingelagert. Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Neunkirchen 80 Mitarbeiter im Bereitschaftsdienst stehen in Neunkirchen im Winter bereit, um die Streudienste zu gewährleisten.

Schnee fällt bei uns im Saarland nur noch selten, aber auch bei gefrierender Nässe wird’s ohne Streumittel rund ums Haus und auf den Straßen brandgefährlich. Am vergangenen Freitagmorgen wurde dies wieder deutlich, als im Saarland akute Glatteisgefahr bestand. In der zweitgrößten Stadt des Saarlandes sind etliche Kilometer Verkehrsfläche buchstäblich abzudecken, wenn Eis und/oder Schnee für Glätte sorgen. Für Streumittel hat die Stadt Neunkirchen in den vergangenen Jahren im Durchschnitt rund 90 000 Euro ausgegeben. Die Kosten variieren nach Auskunft der Stadtverwaltung je nachdem, wie der Winter ausfällt, von Jahr zu Jahr. Beim Zentralen Betriebshof sind jetzt zu Beginn des Winters rund 350 Tonnen Salz, 50 000 Liter Salzsole sowie Splitt als abstumpfendes Mittel eingelagert.

Natürlich müssen diese Streumittel auch mit der entsprechenden Manpower ausgebracht werden. In den Tagesrandzeiten und am Wochenende stehen rund 80 Mitarbeiter in Bereitschaft, um den Streudienst außerhalb der Dienstzeiten zu gewährleisten. Tagsüber werden je nach Witterungslage ab sechs Uhr bis zu 160 Mitarbeiter im Streudienst eingesetzt. „Dabei fallen natürlich auch viele Mehrarbeitsstunden an“, gibt der kommissarische Leiter des Zentralen Betriebshofes, Jörg Gutmann, zu bedenken. Besonders arbeitsintensiv gestalte sich hierbei die Verkehrssicherheit der Fußgänger und Radfahrer, da das Räumen und Bestreuen der öffentlichen Wege, Plätze, Treppenanlagen, Grundstücke und Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet gleichzeitig und größtenteils in Handarbeit erledigt werden müsse. Der Arbeitstag des Einsatzleiters beginne im Winter bereits um zwei Uhr nachts, informiert Gutmann. Ab vier Uhr seien acht Streufahrzeuge für den Straßendienst und ab fünf Uhr sechs Schmalspurschlepper für die breiteren Geh- und Radwege im Räumeinsatz.

Wenn es tatsächlich einmal bei uns schneit, bricht meistens sofort Verkehrschaos aus, so die leidvolle Erfahrung des Betriebshofes, aber auch der Polizei. Anders als in Bayern oder Österreich sind viele Autofahrer nicht auf diese Verhältnisse vorbereitet. „Und leider sind immer noch viel zu viele Fahrzeuge ohne Winterbereifung unterwegs“, weiß der Betriebshofchef. Dadurch komme der Verkehr zum Erliegen und auch die städtischen Streufahrzeuge steckten dann im Stau fest. In Deutschland gilt übrigens die situative Winterreifenpflicht: Das heißt, dass bei winterlichen Straßenverhältnissen Winterreifen aufgezogen sein müssen. Der Neunkircher Betriebshof appelliert deshalb an alle Fahrer: „Bitte bei Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte nur dann fahren, wenn entsprechende zugelassene Winterbereifung vorhanden ist.“

Streuen muss die Stadt nach eigenen Angaben hauptsächlich bei überfrierender Nässe und Reifglätte. Diese Wetterlagen treten hier sehr häufig auf und sind für die Verkehrsteilnehmer besonders tückisch. Die Glätte tritt dabei zumeist nur örtlich begrenzt in den Morgen- und Abendstunden auf und ist im Gegensatz zu Schnee oftmals nur schwer erkennbar. Hier gelte: Geschwindigkeit den Wetterverhältnissen anpassen, da die Glätte unvermittelt auftreten könne.

Häufig kommt es im Winter zu Beschwerden von Verkehrsteilnehmern und Anliegern, weil ihrer Ansicht nach zu spät geräumt und gestreut werde. Der Betriebshof erklärt, dass zunächst die Verkehrsflächen an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen geräumt und gestreut würden. Hier seien alleine 230 Kilometer Fahrbahn zu versorgen. Erst dann könnten aus haftungsrechtlichen Gründen die übrigen Bereiche geräumt werden. Dies bedeute für die Bewohner von Nebenstraßen, dass dort gerade bei Schneefall unter Umständen nicht geräumt werden könne. Jörg gutmann rät: „Hier helfen dann leider nur Schneeketten oder ein anderer Parkplatz an einer geräumten, verkehrswichtigen Straße.“ Die Räum- und Streupläne würden selbstverständlich regelmäßig überarbeitet, um auf Änderungen der Verhältnisse zu reagieren. Wichtig sei es auch zu wissen, dass auf öffentlichen Parkplätzen zunächst nur die Wege für die Fußgänger geräumt und somit verkehrssicher gemacht werden.