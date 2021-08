Reitsport : Neunkircher Springreiter sind die besten im Saarland

Der Mannschaftsführer des RFV Neunkirchen-City, Malte Lehmann (Mitte), trägt den Siegerpokal. Die Arbeit geleistet hatte aber das Team um Denise Friedrich, Carmen Pfeifer, Vanessa Meiser und Carolin Selle (von links), das bei den saarländischen Mannschaftsmeisterschafen das A-Springen gewann. Foto: Anna Benkert

Heiligenwald Beim TRV Heiligenwald wurden die saarländischen Mannschaftsmeisterschaften der Spring- und Dressurreiter ausgetragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anna Benkert

Nach den Einzel-Saarlandmeisterschaften im Dressur- und Springreiten wurden am ersten August-Wochenende auch die Mannschaftsmeister in den beiden Disziplinen ermittelt. Und zwar erneut auf der Anlage des TRV Heiligenwald, der die Titelkämpfe wieder mit dem RFV Illtal für den Pferdesportverband Saar ausrichtete. Dabei mussten sich die Reiter insbesondere vor den finalen Dressurprüfungen am Sonntag in Geduld üben und bange Blicke gen Himmel richten. Erst als das drohende Gewitter vorübergezogen war, wurden die Pferde gesattelt. Und dann kam noch einmal richtig Bewegung in die Podestplätze.

Nach den ersten Wertungsprüfungen vom Samstag hatte die Mannschaft des RFV Limbach auf Goldmedaillen-Kurs gelegen. Doch bei der am Sonntag als Pas-de-Deux ausgetragenen Finalprüfung überragte das Team des RFV Goldbergerhof. Beim Pas-de-Deux müssen sich die vier Mannschaftsreiter für das Finale in zwei Paaren zusammenfinden und eine Kür zu passender Musik synchron auf ihren Pferden vorstellen. Bei der Prüfung auf L-Niveau gewannen Elena Fickinger und Franziska Hirtz vom Goldbergerhof, die unter der Musik vom „König der Löwen“ auf ihren Ponys die Richter überzeugten. Ebenso siegreich waren ihre Teamkolleginnen Caroline Fritz und Daniela Veith im Pas-de-Deux auf A-Niveau. Das bedeutete den Meistertitel für den RV Goldbergerhof, die Mannschaft des RFV Limbach belegte mit nur 0,2 Punkten Abstand den Silberrang.

Im Springparcours wurden gleich zwei Mannschaftsmeistertitel vergeben: Sowohl in der Klasse A als auch in der Klasse L. In der A-Meisterschaft konnten die Mannschaftsreiter Vanessa Meiser, Carmen Pfeifer, Carolin Selle und Denise Friedrich des RFV Neunkirchen-City den Titel vor dem Reit- und Fahrverein Losheim erringen. Die Pferdefreunde Margarethenhof wurden Dritter.

Dem Team des RV Heidwaldhof gelang das Kunststück, den Titel in der Klasse L mit nur drei Reiterinnen zu sichern. Während bei den anderen Mannschaften das schwächste Ergebnis gestrichen wurde, flossen beim RV also alle Resultate in die Wertung ein. Trotzdem gewannen der RV Heidwaldhof um Janina Hammes-Eckel, Caroline Fritz und Julie Huwig-Nienhaus den Titel ohne einen einzigen Spring- oder Zeitfehler. Spannend wurde nur noch der Kampf um die Plätze zwei und drei. Denn durch einen Punktegleichstand der Mannschaften der RFG Gerensrech Altforweiler und des RFV Neunkirchen-City galt es für deren letzte Starter nicht nur fehlerfrei zu bleiben, sondern auch eine schnelle Zeit zu liefern. Denn bei Gleichheit der Strafpunkte hat die Mannschaft mit der schnellsten Zeit die Nase vorn. Mit einer flinken, fehlerfreien Runde konnte Victoria Kiefer im Sattel von Quidame für ihr Team der RFG Gerensrech Altforweiler die Zeit der ebenfalls fehlerlosen Beate Schmitt vom RFV Neunkirchen-City um drei Sekunden unterbieten und damit den Vizemeistertitel sichern.