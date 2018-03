Sprechstunde zur Vorsorgevollmacht

(red) Der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer für den Landkreis Neunkirchen bietet jeweils mittwochs im 14-täglich Abstand (ungerade Wochen) in der Zeit zwischen 13.30 und 15 Uhr im „Momentum - Kirche am Center“ in der Bliespromenade 1 in Neunkirchen eine Fachberatung zu den Themen Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung an. Die Beratung ist kostenlos. Der nächste Termin für die Beratungen ist am heutigen Mittwoch.