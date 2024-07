Noch ganz am Anfang Im Zankwald Spiesen soll ein neues Wohngebiet entstehen

Noch ist die Planung ganz am Anfang, ein vorhabenbezogener Bebauungsplan wurde erstellt. Viele Dinge, so sagte auch der Leiter des Bauamts der Gemeinde, Michael Arend, seien hier nicht möglich. Was einen solchen Bauantrag anbelange, so der Bürgermeister, sei eine Gemeinde immer in der Zwickmühle: „Einerseits wollen wir nicht noch mehr versiegeln, andererseits gilt es, Wohnraum zu schaffen.“ So wachse und gedeihe eine Kommune eben.