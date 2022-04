Krieg in der Ukraine : Willkommen in Spiesen-Elversberg

Bürgermeister Bernd Huf (3. von links) hieß Flüchtlinge aus der Ukraine in Spiesen-Elversberg willkommen. Foto: Luisa Risch

Bei Kaffee und Kuchen im CFK wurden ukrainische Flüchtlinge begrüßt und Infos ausgetauscht.

In der Eventhalle des CFK-Centrum für Freizeit und Kommunikation in Spiesen-Elversberg wurden am vergangenen Montag rund 30 Menschen aus der Ukraine herzlich empfangen, wie die Gemeinde mitteilt.

Bürgermeister Bernd Huf begrüßte die Flüchtlinge und sicherte ihnen die Unterstützung der Gemeinde Spiesen-Elversberg in diesen schweren Zeiten zu: „Die Hilfsbereitschaft hier in unserer Gemeinde ist groß. Wir möchten Ihnen in dieser tragischen Zeit einen Schutzraum bieten. Sie sollen sich sicher und gut aufgenommen in unserer Gemeinde fühlen.“

Die Ansprechpartner für die unterschiedlichsten Anliegen innerhalb der Gemeinde wurden vorgestellt – zu den Themen Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, für den Besuch von Grund- und Gemeinschaftsschulen, für Wohnangelegenheiten und Unterstützung bei der Arbeitssuche oder bei Arztbesuchen.