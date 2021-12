Gottesdienste zu Weihnachten : Weihnachtsgottesdienste live und online

Weihnachtsgottesdienste Spiesen-Elversberg 2021: Auch Krippenfeiern für Kinder sind geplant. Foto: Carl Recktenwald

Spiesen-Elversberg Die katholische Kirchengemeinde St. Ludwig – Herz Jesu lädt zur Mitfeier der Weihnachtsgottesdienste in die Ludwigskirche in Spiesen ein. An Heiligabend gibt es um 14.30 Uhr und um 16 Uhr eine Kinderkrippenfeier für Familien.

Es gilt 2G. Anmeldung im Pfarrbüro, Telefon (0 68 21) 7 12 86. Am Abend finden um 18 Uhr eine Familienchristmette und um 22 Uhr eine Christmette statt. Die Mette um 18 Uhr wird von der Musikgruppe Symbolum mitgestaltet. Es gilt die 2G-Regel; um 22 Uhr reichen Maske und Abstand. Auch zu diesen beiden Gottesdiensten ist eine telefonische Anmeldung im Pfarrbüro erforderlich. Bei den 2G-Gottesdiensten an Heiligabend ist für minderjährige Kinder und Jugendliche zur Teilnahme ein negativer Schnelltest nötig. Kinder unter sechs Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen.