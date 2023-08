Bereit fürs Heimspiel Die Damen am Grill sind bereit für die Fans

Sie sind schon ganz gespannt und auch ein bisschen aufgeregt. Denn für Petra Buossaid und Bärbel Rahm ist es auch das erste echte Heimspiel in der Zweiten Bundesliga. Wenn an diesem Samstag um 13 Uhr Anpfiff zum Spiel gegen Fortuna Düsseldorf ist, dann wissen die beiden Damen vom Grill vermutlich schon, was sie geschafft haben. Buossaid und Rahm arbeiten an der Imbissbude Curry Schörry, direkt an der Kaiserlinde, also quasi neben der Ursapharm-Arena. Und hier geht es vorm Spiel schon so richtig rund. Meistens so zwei, drei Stunden vorm Anpfiff geht es los. „Da der ja jetzt bereits um 13 Uhr ist, werden bereits so gegen 10 Uhr die ersten kommen“, glaubt Buossaid. Die Hochrechnung ergibt sich aus der Erfahrung mit den früheren 18-Uhr-Spielen, da kamen die Fans so gegen 15 Uhr.