Blaulicht Elversberg : Tausende Euro Sachschaden

Elversberg Unfallflucht in der Heinrichstraße Elversberg. Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei meldet eine Unfallflucht in den Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertags, 25. Dezember.Ein bislang unbekannte Unfallfahrer streifte ein geparktes Fahrzeug über die gesamte Fahrzeuglänge. An diesem Pkw entstand laut PolIzeibericht Sachschaden in einer geschätzten Höhe von mehreren tausend Euro. bei dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich um ein silbernes Fahrzeug handeln.