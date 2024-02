Polizei sucht Zeugen Kurioser Unfall in Spiesen – Auto klemmt an Treppe fest

Passantinnen und Passanten in Spiesen dürften am Freitag nicht schlecht gestaunt haben: Am Treppenabgang in Richtung der Straße Am Freidelbrunnen klemmte ein demoliertes Auto. Wie es zu dem außergewöhnlichen Unfall kam? Wie es zu diesem ungewöhnlichen Unfall kam? Das interessiert auch die Polizei, zumal der Fahrer geflüchtet ist.