Scheiben gingen zu Bruch : Mit Stahlkugeln auf Linienbus in Elversberg geschossen

Elversberg Der Bus war im Kreisverkehr Heinitzstraße/Fichtenstraße in Elversberg unterwegs.

Am Ostersonntag haben Unbekannte in den Abendstunden zwei Fahrzeugen erheblich beschädigt. Zwischen 18.45 Uhr und 20.40 Uhr beschoss jemand mehrmals ein nahe der Grubenstraße in Elversberg abgestelltes Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Und gegen 23 Uhr schoss in der Heinitzstraße/ Fichtenstraße jemand mit Stahlkugeln auf einen Linienbus im während der Fahrt. Verletzt wurde niemand.