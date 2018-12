Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in eine Gaststätte in der St. Ingberter Straße in Elversberg eingebrochen. Die unbekannten Täter, so die Polizei, hebelten ein Seitenfenster zum Ladenlokal auf. Im Ladenlokal hebelten sie einen Geldspielautomaten auf und stahlen das Geld, das sie darin fanden. Einen weiteren Automaten versuchte der Täter ebenfalls aufzuhebeln. Ohne Erfolg. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die erbeutete Summe bewegt sich im vierstelligen Bereich. Der Sachschaden ist hoch.

Hinweise unter Tel. (0 68 21) 20 30.