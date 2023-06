Feuerwehr Spiesen-Elversberg Retten und Löschen war angesagt

Experten zündeten Rauchkörper und schon drang grauer Qualm aus dem Untergeschoss des APZ. Mehrere Menschen mussten befreit werden. So legten die Männer und Frauen des Rettungstrupps der Freiwilligen Feuerwehr Spiesen-Elversberg Atemschutzgeräte an und drangen zu den eingeschlossenen Personen vor. Beide – eine davon im Rollstuhl – wurden über die Treppe aus dem verqualmten Gebäude in Sicherheit gebracht. Wehrleute aus anderen Trupps löschten derweil die Brandherde. Dazu wurden Schläuche an die beiden auf dem Gelände befindlichen Hydranten angeschlossen, die den erforderlichen Wasserdruck für die Löscharbeiten zur Verfügung stellten. Geleitet wurde die Übung von einer mobilen Einsatzleitung auf dem Parkplatz des CFK. Schwerpunkt der Übung der Freiwilligen Feuerwehr Spiesen-Elversberg auf dem Gelände des CFK mit seiner komplexen Gebäudestruktur war es, Menschen mit und ohne Behinderung zu retten. Solch eine Aufgabe erfordert entsprechendes Training, um im Ernstfall erfolgreich operieren zu können, wie es abschließend heißt.