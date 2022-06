Junioren-Saarlandpokal : Tacca reißt Homburg aus allen Pokalträumen

Elversberg/Friedrichweiler Die U 17-Fußballer der SV Elversberg haben mit einem 4:2-Sieg über den FC Homburg den Saarlandpokal gewonnen.

Die U 17-Fußballer der SV Elversberg sind Saarlandpokal-Sieger. Am Donnerstag vergangener Woche setzten sie sich in Friedrichweiler mit 4:2 nach Verlängerung gegen den Nachwuchs des FC Homburg durch.

Die SVE, die in der abgelaufenen Saison aus der B-Junioren-Bundesliga abgestiegen war, erwischte gegen den Regionalligisten vor rund 300 Zuschauern einen Start nach Maß. Homburgs Torwart Lukas Kupper konnte einen Schuss nicht festhalten, SVE-Spieler Marcello Tacca war zur Stelle und drückte den Ball nach neun Minuten über die Linie. Sören Acker legte zehn Minuten später den zweiten Treffer für die Elversberger nach. Homburg verdaute den Schock aber schnell. Nico Gabriel verkürzte in der 24. Minute auf 1:2. Und nach dem Seitenwechsel stellte Nico Bleymehl mit seinem Treffer zum 2:2 die Uhren wieder auf null (54.).

Auch in der Verlängerung tat sich lange wenig. Doch als der eine oder andere Zuschauer mit dem Elfmeterschießen rechnete, schlugen die SVE-Junioren doppelt zu. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit in der Verlängerung brachte Tacca Elversberg wieder in Führung. In der Nachspielzeit machte Marc Ambos mit dem 4:2 alles klar.