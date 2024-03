Trendy Trachten in Spiesen Von der Airbase nach Spiesen – der Trachten wegen

Der modische Herr trägt schon länger keine Latz mehr an der Krachledernen. Gürtel ist in. Das ist bequemer in jeder Hinsicht. Das erklärt Oliver Rosenberger. Rosenberger hat zusammen mit Ehefrau Sabine und Tochter Selina im Dezember vergangenen Jahres in der Hauptstraße 98 seinen Trachtenladen eröffnet. Dort wo einst das Seifenland war. Nun kündet im Schaufenster auf Holz gebrannt: „Trendy Trachten“ davon, dass es hier alles gibt, was das Herz des Trachtenliebhaber begehrt und den Oktoberfest-Besucher kleidet. Spiesen ist die vierte Station für den Laden, den die Rosenbergers seit 2016 als einziges Fachgeschäft seiner Art, so erzählt der Inhaber, im Saarland betreiben. Den Anfang machten sie in der Illinger Straße in Bildstock, es folgte Friedrichsthal. Während der Pandemie, erinnert sich Rosenberger beim Treffen mit der SZ, hätte man fast aufgegeben. „Doch dann haben wir es durchgezogen.“ Im Frühjahr 2021 wurde man in Maybach heimisch. Dann meldete dort der Hausbesitzer Eigenbedarf an. Die Rosenbergers hörten vom leer stehenden Ladenlokal in Spiesen und waren begeistert. Zum einen hat das endlich die richtige Größe, zum anderen ist ihr Hauptbroterwerb gerade mal fünf Minuten fußläufig entfernt. Denn der Trachtenladen ist nur Nebenerwerb. Und das soll eigentlich auch so bleiben.