Wie aus Spaß Ernst wurde "Trendy Trachten" in Spiesen: Alles für den Oktoberfest-Besucher

Der modische Herr trägt schon länger keine Latz mehr an der Krachledernen. Gürtel ist in. Das ist bequemer in jeder Hinsicht. Das erklärt Oliver Rosenberger. Rosenberger hat zusammen mit Ehefrau Sabine und Tochter Selina im Dezember vergangenen Jahres in der Hauptstraße 98 seinen Trachtenladen eröffnet. Dort wo einst das Seifenland war. Nun kündet im Schaufenster auf Holz gebrannt: „Trendy Trachten“ davon, dass es hier alles gibt, was das Herz des Trachtenliebhaber begehrt und den Oktoberfest-Besucher kleidet.